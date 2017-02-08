Матч "Бастия" - "Нант" перенесен из-за плохой погоды

Матч 24-го тура чемпионата Франции между "Бастия" - "Нант" перенесён, сообщает RMC. Такое решение было принято из-за сильного непрекращающегося дождя в Корсике.



Комиссия проверила состояние газона перед игрой и признала его неудовлетворительным.