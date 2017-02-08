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Матч "Бастия" - "Нант" перенесен из-за плохой погоды

Матч 24-го тура чемпионата Франции между "Бастия" - "Нант" перенесён, сообщает RMC. Такое решение было принято из-за сильного непрекращающегося дождя в Корсике.

Комиссия проверила состояние газона перед игрой и признала его неудовлетворительным.
Теги: Бастия Нант
Сегодня, 21:20
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