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Иван Ракитич: Месси выкупил дом шумных соседей, чтобы жить в спокойствии

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что его партнер по команде форвард Лионель Месси ведет тихий и спокойный образ жизни.

"В Испании я не испытываю проблем с соседями, в отличии от Лионеля Месси. Когда он купил дом в Кастельдефельсе, около Барселоны, то столкнулся там с очень шумными соседями. В итоге он купил и их дом тоже, чтобы жить в спокойствии", - цитирует Ракитича L’Equipe.
Теги: Ракитич Месси Барселона
Сегодня, 21:28
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:00) #
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ЦСКА
Цитата: xixidok
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Для элиты
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:36) #
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Лайфхак
Регистрация: 19.05.2015
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