Иван Ракитич: Месси выкупил дом шумных соседей, чтобы жить в спокойствии

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что его партнер по команде форвард Лионель Месси ведет тихий и спокойный образ жизни.



"В Испании я не испытываю проблем с соседями, в отличии от Лионеля Месси. Когда он купил дом в Кастельдефельсе, около Барселоны, то столкнулся там с очень шумными соседями. В итоге он купил и их дом тоже, чтобы жить в спокойствии", - цитирует Ракитича L’Equipe.