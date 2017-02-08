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"Шальке" вышел в 1/4 финала Кубка Германии

"Шальке-04" уверенно обыграл "Зандхаузен" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии

1/8 финала

"Зандхаузен" - "Шальке-04" 1:4

Гол: Вутен, 64 - Шёпф, 38, Калиджиури, 44, Налдо, 45+1, Коноплянка, 71

"Зандхаузен": Кналлер, Клингман, Россбах, Кистер, Книппинг, Куловиц (Лукашик, 69), Пледль, Линсмайер, Вутен, Хёлер (Сукута-Пасу, 63), Вунгудика (Косецки, 15)

"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Настасич, Шёпф, Горецка (Хунтелар, 86), Стамбули, Калиджиури (Коноплянка, 63), Бенталеб, Бургшталлер (Мейер, 75)

Предупреждения: Хёлер, 35, Стамбули, 36, Коноплянка, 71, Пледль, 74, Коноплянка, 78

"Шпортфройнде" - "Мюнхен-1860" 2:0

Гол: Линднер, 29, Фрайбергер, 58

"Шпортфройнде": Фернандес, Ланглиц, Найдхарт, Ран, Наубер, Пирес-Родригес, Дей, Горшлюттер (Хайер, 66), Линднер (Зане, 46), Розингер (Брок, 88), Фрайбергер

"Мюнхен-1860": Ортега, Стойкович (Пердедай, 71), Агбеньену, Мауэрсбергер (Рибамар, 71), Ба, Бёниш, Виттек, Айгнер (Айчичек, 46), Линдл, Гиткьяер, Минервино

Предупреждения: Айгнер, 10, Ран, 18, Горшлюттер, 55, Бёниш, 58, Стойкович, 60, Минервино, 66, Агбеньену, 74, Виттек, 79, Пердедай 81, Ба, 90+2

Удаления: Рибамар, 90+1
Теги: Шальке
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