Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
21:52
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
20:42
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
"Шальке" вышел в 1/4 финала Кубка Германии
"Шальке-04" уверенно обыграл "Зандхаузен" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии.
Кубок Германии
1/8 финала
"Зандхаузен" - "Шальке-04" 1:4
Гол: Вутен, 64 - Шёпф, 38, Калиджиури, 44, Налдо, 45+1, Коноплянка, 71
"Зандхаузен": Кналлер, Клингман, Россбах, Кистер, Книппинг, Куловиц (Лукашик, 69), Пледль, Линсмайер, Вутен, Хёлер (Сукута-Пасу, 63), Вунгудика (Косецки, 15)
"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Настасич, Шёпф, Горецка (Хунтелар, 86), Стамбули, Калиджиури (Коноплянка, 63), Бенталеб, Бургшталлер (Мейер, 75)
Предупреждения: Хёлер, 35, Стамбули, 36, Коноплянка, 71, Пледль, 74, Коноплянка, 78
"Шпортфройнде" - "Мюнхен-1860" 2:0
Гол: Линднер, 29, Фрайбергер, 58
"Шпортфройнде": Фернандес, Ланглиц, Найдхарт, Ран, Наубер, Пирес-Родригес, Дей, Горшлюттер (Хайер, 66), Линднер (Зане, 46), Розингер (Брок, 88), Фрайбергер
"Мюнхен-1860": Ортега, Стойкович (Пердедай, 71), Агбеньену, Мауэрсбергер (Рибамар, 71), Ба, Бёниш, Виттек, Айгнер (Айчичек, 46), Линдл, Гиткьяер, Минервино
Предупреждения: Айгнер, 10, Ран, 18, Горшлюттер, 55, Бёниш, 58, Стойкович, 60, Минервино, 66, Агбеньену, 74, Виттек, 79, Пердедай 81, Ба, 90+2
Удаления: Рибамар, 90+1
Кубок Германии
1/8 финала
"Зандхаузен" - "Шальке-04" 1:4
Гол: Вутен, 64 - Шёпф, 38, Калиджиури, 44, Налдо, 45+1, Коноплянка, 71
"Зандхаузен": Кналлер, Клингман, Россбах, Кистер, Книппинг, Куловиц (Лукашик, 69), Пледль, Линсмайер, Вутен, Хёлер (Сукута-Пасу, 63), Вунгудика (Косецки, 15)
"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Настасич, Шёпф, Горецка (Хунтелар, 86), Стамбули, Калиджиури (Коноплянка, 63), Бенталеб, Бургшталлер (Мейер, 75)
Предупреждения: Хёлер, 35, Стамбули, 36, Коноплянка, 71, Пледль, 74, Коноплянка, 78
"Шпортфройнде" - "Мюнхен-1860" 2:0
Гол: Линднер, 29, Фрайбергер, 58
"Шпортфройнде": Фернандес, Ланглиц, Найдхарт, Ран, Наубер, Пирес-Родригес, Дей, Горшлюттер (Хайер, 66), Линднер (Зане, 46), Розингер (Брок, 88), Фрайбергер
"Мюнхен-1860": Ортега, Стойкович (Пердедай, 71), Агбеньену, Мауэрсбергер (Рибамар, 71), Ба, Бёниш, Виттек, Айгнер (Айчичек, 46), Линдл, Гиткьяер, Минервино
Предупреждения: Айгнер, 10, Ран, 18, Горшлюттер, 55, Бёниш, 58, Стойкович, 60, Минервино, 66, Агбеньену, 74, Виттек, 79, Пердедай 81, Ба, 90+2
Удаления: Рибамар, 90+1
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.