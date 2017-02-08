Фернандо Льоренте: "Суонси" не отпустил меня в "Челси"

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте заявил, что в зимнее трансферное окно мог перебраться в "Челси".



"Я уже знаю Конте по "Ювентусу". Но когда у тебя появляется вариант, чтобы уйти из команды, за которую ты регулярно играешь, то зимой это всегда сложно осуществить. Это нормально, что руководство "Суонси" не пошло на сделку", - цитирует испанца Daily Mail.