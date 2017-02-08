Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Диего Годин из-за травмы пропустит около 2 недель

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин выбыл на 2 недели из-за травмы приводящей мышцы, сообщает AS.

Напомним, что игрок получил повреждение в ответном полуфинальном поединке Кубка Испании против "Барселоны" (1:1) и был заменен на 49-й минуте встречи.
Теги: Годин Атлетико
Вчера, 23:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.