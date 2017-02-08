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Мартин Касерес, которым интересовался "Спартак", перейдет в "Саутгемптон"

"Саутгемптон" договорился о контракте с уругвайским защитником Мартином Касересом, информирует Sky Sports.

29-летний игрок уже прошел медобследование и подпишет контракт сразу, как только получит разрешение на работу в Англии.
Теги: Саутгемптон Трансферы
Вчера, 23:38
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