Мартин Касерес, которым интересовался "Спартак", перейдет в "Саутгемптон"

"Саутгемптон" договорился о контракте с уругвайским защитником Мартином Касересом, информирует Sky Sports.



29-летний игрок уже прошел медобследование и подпишет контракт сразу, как только получит разрешение на работу в Англии.