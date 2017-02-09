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Максим Боков: возможно, переименование "Терека" в "Ахмат" - правильный шаг
Бывший защитник "Зенита", ЦСКА, "Терека" и сборной России Максим Боков в интервью для корреспондента Rusfootball.info прокомментировал информацию о возможном переименовании грозненского клуба в "РФК Ахмат".
- В недавнем материале на одном из порталов вас включили в число "11 лучших игроков "Терека" в XXI веке". Как вы вспоминаете грозненский клуб?
- Самые хорошие воспоминания. К команде относятся по-разному, но мне с ней, можно сказать, повезло. Не люблю преувеличивать свои заслуги, но в этой команде хотел доказать свою состоятельность всем, и себе в том числе.
Вспоминая те годы, у нас собрался хороший, играющий коллектив, хотя и возрастной: Шмарко, Гайсумов, Хомуха, Скоков, Терёхин и многие другие. Благодаря тренерскому штабу и руководству все игроки загорелись одной идеей. В 2003 году у "Терека" был розовый автобус, который был поводом для шуток (смеётся). Внутри этого автобуса был огромный мяч Select, на котором была эмблема "Терека" и надпись: "Через год, через два, "Терек" будет в УЕФА". Наверное, это нас подстегнуло (смеётся). "А почему бы и нет?!", - сказали мы себе, и поехали. Сплочённые действия коллектива и руководства помогли добиться цели.
- Ваит Талгаев тогда назвал вас самым ценным игроком команды. Удивлены ли были тем словам тренера, и удивлены ли тем, что болельщики "Терека" до сих пор вас вспоминают?
- Честно говоря, удивлён, потому что болельщики всегда запоминают самых ярких и результативных футболистов. Иногда и вратарей за их подвиги, но людей, которые составляют фундамент обороны помнят не так часто.
- Выигрыш Кубка России с "Тереком" в 2004 году - самое значимое событие в вашей игровой карьере?
- Победа в Кубке - это победа, других трофеев как таковых у меня и не было, только над собой, над соперником, но чемпионом не становился. Если говорить о статусе, то эта победа - самая-самая. Дебюты в "Зените", ЦСКА и сборной? С этими событиями я сравнивать победу в Кубке не буду, потому что "Зенит" и ЦСКА - важные этапы моей жизни, в которых был разный я.
- Как вам сегодняшний "Терек"?
- Мне нравится. "Терек" всегда отличался агрессивным футболом не только дома, но и на выезде. Рашид Рахимов прививает команде футбол, соответствующий подбору игроков, что даёт свои плоды на поле. В современном футболе, как мы видим, без сопротивления и агрессии делать нечего.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком "Терека"?
- Олега Иванова. Суть не в том, что он на слуху, просто он является важнейшим элементом в игре "Терека". Он и начинает атаки, и продолжает, и не стесняется идти в отбор. Мне нравится его стиль футбола, у центрального хавбека голова должна крутиться на 360 градусов, а это не каждому дано.
- Появилась информация, что летом Иванов покинет "Терек". В его услугах заинтересованы "Спартак" и "Локомотив"...
- Если это случится - для "Терека" это будет потерей, но восполнима она или нет покажет только время. Думаю, у Рахимова есть варианты, кем можно будет заменить Иванова.
- В преддверии домашнего чемпионата мира, как вы думаете, о чём сейчас думает Иванов?
- Мне сложно об этом рассуждать, потому что я не переходил ни в "Локомотив", ни в "Спартак" (смеётся).
- Вы поддерживаете идею переименования "Терека" в РФК "Ахмат"?
- Возможно, это будет правильный шаг. На самом деле, огромного значения этот вопрос не имеет, главное, что история "Терека" останется навсегда, и люди будут её помнить. Возможно, кому-то будет и обидно, что "Терек" переименован, но это будет тот же клуб, потому что без прошлого нет будущего.
- В недавнем материале на одном из порталов вас включили в число "11 лучших игроков "Терека" в XXI веке". Как вы вспоминаете грозненский клуб?
- Самые хорошие воспоминания. К команде относятся по-разному, но мне с ней, можно сказать, повезло. Не люблю преувеличивать свои заслуги, но в этой команде хотел доказать свою состоятельность всем, и себе в том числе.
Вспоминая те годы, у нас собрался хороший, играющий коллектив, хотя и возрастной: Шмарко, Гайсумов, Хомуха, Скоков, Терёхин и многие другие. Благодаря тренерскому штабу и руководству все игроки загорелись одной идеей. В 2003 году у "Терека" был розовый автобус, который был поводом для шуток (смеётся). Внутри этого автобуса был огромный мяч Select, на котором была эмблема "Терека" и надпись: "Через год, через два, "Терек" будет в УЕФА". Наверное, это нас подстегнуло (смеётся). "А почему бы и нет?!", - сказали мы себе, и поехали. Сплочённые действия коллектива и руководства помогли добиться цели.
- Ваит Талгаев тогда назвал вас самым ценным игроком команды. Удивлены ли были тем словам тренера, и удивлены ли тем, что болельщики "Терека" до сих пор вас вспоминают?
- Честно говоря, удивлён, потому что болельщики всегда запоминают самых ярких и результативных футболистов. Иногда и вратарей за их подвиги, но людей, которые составляют фундамент обороны помнят не так часто.
- Выигрыш Кубка России с "Тереком" в 2004 году - самое значимое событие в вашей игровой карьере?
- Победа в Кубке - это победа, других трофеев как таковых у меня и не было, только над собой, над соперником, но чемпионом не становился. Если говорить о статусе, то эта победа - самая-самая. Дебюты в "Зените", ЦСКА и сборной? С этими событиями я сравнивать победу в Кубке не буду, потому что "Зенит" и ЦСКА - важные этапы моей жизни, в которых был разный я.
- Как вам сегодняшний "Терек"?
- Мне нравится. "Терек" всегда отличался агрессивным футболом не только дома, но и на выезде. Рашид Рахимов прививает команде футбол, соответствующий подбору игроков, что даёт свои плоды на поле. В современном футболе, как мы видим, без сопротивления и агрессии делать нечего.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком "Терека"?
- Олега Иванова. Суть не в том, что он на слуху, просто он является важнейшим элементом в игре "Терека". Он и начинает атаки, и продолжает, и не стесняется идти в отбор. Мне нравится его стиль футбола, у центрального хавбека голова должна крутиться на 360 градусов, а это не каждому дано.
- Появилась информация, что летом Иванов покинет "Терек". В его услугах заинтересованы "Спартак" и "Локомотив"...
- Если это случится - для "Терека" это будет потерей, но восполнима она или нет покажет только время. Думаю, у Рахимова есть варианты, кем можно будет заменить Иванова.
- В преддверии домашнего чемпионата мира, как вы думаете, о чём сейчас думает Иванов?
- Мне сложно об этом рассуждать, потому что я не переходил ни в "Локомотив", ни в "Спартак" (смеётся).
- Вы поддерживаете идею переименования "Терека" в РФК "Ахмат"?
- Возможно, это будет правильный шаг. На самом деле, огромного значения этот вопрос не имеет, главное, что история "Терека" останется навсегда, и люди будут её помнить. Возможно, кому-то будет и обидно, что "Терек" переименован, но это будет тот же клуб, потому что без прошлого нет будущего.
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