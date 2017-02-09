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"Боруссия" в серии пенальти обыграла "Герту" в 1/8 финала Кубка Германии

Дортмундская "Боруссия" в серии пенальти дома переиграла "Герту" в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/8 финала

"Боруссия" Д - "Герта" - 1:1 (3-2 по пенальти)

Голы: Калу, 27, Ройс, 47

"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Шмельцер (Гинтер, 46), Папастатопулос, Пищек (Пулишич, 46), Бартра, Геррейро (Кастро, 77), Вайгль, Дембеле, Обамейянг, Ройс (Шюррле, 90)

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Миттельштедт, Лангкамп, Брукс, Штарк, Шелбред (Лустенбергер, 84), Харагуси (Эшвайн, 96), Дарида, Ибишевич (Шибер, 60 (Аллаги, 118)), Калу

Предупреждения: Брукс, 13, Пекарик, 31, Вайгль, 33, Шелбред, 34, Штарк, 39, Дарида, 52, Миттельштедт, 62, Бартра, 78, Кастро, 108, Папастатопулос, 119, 119

Удаления: Папастатопулос, 119.
Теги: Боруссия Д Герта
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