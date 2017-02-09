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"Бетис" подал в суд на рэпера Пабло Хаселя, обвинившего клуб в поддержке нацистов

"Бетис" решил подать в суд на рэпера Пабло Хаселя, который в резкой форме отреагировал на заявление бело-зеленых в поддержку нападающего Романа Зозули, сообщает пресс-служба клуба.

Этой зимой Зозуля должен был перейти на правах аренды в "Райо Вальекано", но сделка сорвалась, поскольку фанаты этого клуба обвинили игрока в нацистских взглядах. "Бетис" опубликовал официальное сообщение, в котором отмечалось, что игрок ни в чем не виновен и стал жертвой обстоятельств. Зозулю также поддержали футболисты "бетикос".

После этого Хасель опубликовал в твиттере следующее сообщение: "В "Бетисе" защищают нациста. Я бы хотел, чтобы их самолет разбился, если бы там не было пилотов и стюардесс".

Газета.ru
Теги: Бетис
Сегодня, 05:59
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№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 07:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acetophenon
ни в чем не виновен и стал жертвой обстоятельств
Надо будет запомнить эту отмазку и при случае опробовать. Согласитесь, звучит неплохо, а?

Они просто перевели фразу "А нас то за шо???" на юридический язык)
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 06:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ни в чем не виновен и стал жертвой обстоятельств
Надо будет запомнить эту отмазку и при случае опробовать. Согласитесь, звучит неплохо, а?
Регистрация: 6.12.2014
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