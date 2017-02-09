"Бетис" подал в суд на рэпера Пабло Хаселя, обвинившего клуб в поддержке нацистов

"Бетис" решил подать в суд на рэпера Пабло Хаселя, который в резкой форме отреагировал на заявление бело-зеленых в поддержку нападающего Романа Зозули, сообщает пресс-служба клуба.Этой зимой Зозуля должен был перейти на правах аренды в "Райо Вальекано", но сделка сорвалась, поскольку фанаты этого клуба обвинили игрока в нацистских взглядах. "Бетис" опубликовал официальное сообщение, в котором отмечалось, что игрок ни в чем не виновен и стал жертвой обстоятельств. Зозулю также поддержали футболисты "бетикос".После этого Хасель опубликовал в твиттере следующее сообщение: "В "Бетисе" защищают нациста. Я бы хотел, чтобы их самолет разбился, если бы там не было пилотов и стюардесс".