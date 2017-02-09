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Александр Кержаков: раньше я попадал в такое вообще, что лучше даже не вспоминать

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, чему его научила история с экс-полузащитником сборной России Иваном Саенко, из-за которой он лишился 300 млн рублей.

"Эта история научила меня, что нужно верить только себе. Вполне понимаю, почему такие истории случались со мной раньше. В тот период вокруг меня были люди, которые определяли мою жизнь. Каждый подвержен влиянию своего окружения. Если рядом честные, образованные друзья, которые ведут правильный образ жизни, то ты становишься с ними в один ряд. Тянешься за ними. Ну а если рядом разгильдяи и раздолбаи, которым лишь бы покуралесить, то и ты становишься таким же.

Я сейчас не люблю этим заниматься. А тогда – пожалуйста. Было такое окружение, что плевать на всё. Хотя мне было 27 лет. Взрослый человек, есть ребёнок, уже пора отдавать себе отчёт, что можно делать, а что – нет. Я ушёл из семьи, пытался забыться или заместить эту потерю и не вдаваться ни во что. Попал в такое вообще, что лучше даже не вспоминать. Все эти негативные вещи накладываются друг на друга и накапливаются, как снежный ком. Это сложно остановить. Нужно просто в один момент себя переключить и сказать себе: "Ты чего? Что ты творишь?". У кого-то это наступает раньше, у меня – позже. Хорошо, что вообще наступило.

Пытались ли меня одёрнуть? Подсказывали. Но я жил в атмосфере чего-то непонятного, и становилось тяжело слышать других людей. Кто пытался объяснить, мол, что-то идёт не так? Родители и друзья. Отвечал, что всё круто, что все вокруг меня искренние. Близкие знали всех по рассказам, по слухам. Мне шли сигналы: объясняли, что с этими людьми не надо общаться. Я эти сигналы игнорировал, поэтому определённым периодом жизни поплатился.

Пока не все виновные наказаны, но я надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Пока все, о ком я говорил и кого выгораживала та сторона, сейчас несут наказания. Кто-то уже сидит. Я надеюсь, что все причастные получат своё", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
Теги: Кержаков
Сегодня, 06:25
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 08:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вопрос, почему вот Сердюков не сидит, обобрав Минобороны? "Свидетель" наш вечный...
Регистрация: 24.09.2013
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