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Браун Форбс из тульского "Арсенала" отправился на просмотр в "Кайрат"

Защитник тульского "Арсенала" Браун Форбс присутствует на учебно-тренировочном сборе "Кайрата" в Турции, информирует Sports.kz.

25-летний костариканец принял участие в контрольном матче с хорватским "Сплитом" (0:0).
Теги: Арсенал Тула Кайрат
Сегодня, 06:30
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