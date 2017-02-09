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Андрей Ещенко: думаю, оказался в "Спартаке" из-за лимита

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказал мнение, почему оказался в московском клубе.

- Вы пришли в "Спартак" в статусе свободного агента. Клуб на вас вышел, или сами себя предложили?

– Сначала "Спартак" вышел на агентов. Потом состоялся разговор с Дмитрием Аленичевым. Он еще за год до этого хотел меня взять, что что-то не сложилось.

- Не удивились интересу к себе? Все-таки "Спартак" предпочитает покупать игроков ликвидных, моложе 28.

– Думаю, дело в лимите. Многие молодые, получая хороший контракт, останавливаются в росте, и у клубов порой нет большого выбора. На этом фоне, видимо, я и приглянулся.

С другой стороны, упрекнуть мне себя не в чем. Статистически всегда был среди лучших по отборам, по объему работы на поле. В общем, лучше спрашивать тех, кто позвал, а не того, кого позвали, – цитирует Ещенко "Советский спорт".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 06:36
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