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Агент: Кураньи тренируется с брестским "Динамо", чтобы поддержать форму

Юрген Кнаппенбергер, агент Кевина Кураньи, прокомментировал информацию о том, что немецкий нападающий был на тренировке брестского "Динамо".

"Кевин тренируется с брестским "Динамо", чтобы поддержать форму перед Кубком Легенд, который пройдёт на следующей неделе в Москве. Это всё. Неправда, что он тренируется потому, что хочет подписать контракт.

Кстати, я не думаю, что футболист такого класса должен доказывать на тренировках, что он заслуживает контракт. Кевин благодарен, что у него есть возможность поддержать форму с "Динамо", - цитирует Кнаппенбергера "Прессбол".
Теги: Кураньи
Сегодня, 06:58
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