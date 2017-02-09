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Александр Кержаков: вряд ли уже Черчесов вызовет меня в сборную

Лучший бомбардир сборной России, нападающий "Зенита" Александр Кержаков оценил свои шансы на возвращение в национальную команду.

"Я с ним на эту тему не говорил, но понимаю, что не так уж много играю и делаю недостаточно для сборной. Если тренер меня не вызвал сейчас, вряд ли ещё вызовет.

"Вы бы хотели вернуться в сборную?. Все хотят и вернуться, и попасть. Я не исключение", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 07:40
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 07:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прежде чем в сборную,надо попасть в основу у Луческу, а там по2-3 человека на место.
Регистрация: 20.03.2014
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