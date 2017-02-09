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Сергей Семак: у меня были очень достойные учителя

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о том, что многому научился у специалистов, с которыми вместе работал в "Зените" и в сборной России.

"Я очень благодарен Лучано Спаллетти за огромное доверие и возможность поработать с ним. Прекрасный тренер, великолепный человек. Большое влияние на меня оказал и Андре Виллаш-Боаш, особенно с точки зрения методического подхода к игре и проведения занятий.

Теперь я отлично понимаю и видение футбола Мирчи Луческу. Очень полезной была работа с Капелло и Слуцким. Словом, у меня были очень достойные учителя. Насколько это будет результативным, увидим, - цитируют Семака "Известия".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 08:14
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