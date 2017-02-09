"ПСЖ" не заинтересован в услугах Серхио Агуэро

Руководство "ПСЖ" не планирует покупать Серхио Агуэро у "Манчестер Сити", передает Manchester Evening News.В прессе прошла информация, что парижане готовы сделать предложение по аргентинскому футболисту, а манкунианцы оценивают Агуэро в ? 80 млн. Агуэро потерял место в стартовом составе "Манчестер Сити" после перехода 19-летнего бразильского форварда Габриэла Жезуса.Британские СМИ пишут, что в действительности руководство "ПСЖ" в услугах аргентинского форварда не заинтересовано. В подмогу Эдинсону Кавани парижане ищут более универсального нападающего, который мог бы сыграть и на фланге.