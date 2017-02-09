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"ПСЖ" не заинтересован в услугах Серхио Агуэро

Руководство "ПСЖ" не планирует покупать Серхио Агуэро у "Манчестер Сити", передает Manchester Evening News.

В прессе прошла информация, что парижане готовы сделать предложение по аргентинскому футболисту, а манкунианцы оценивают Агуэро в ? 80 млн. Агуэро потерял место в стартовом составе "Манчестер Сити" после перехода 19-летнего бразильского форварда Габриэла Жезуса.

Британские СМИ пишут, что в действительности руководство "ПСЖ" в услугах аргентинского форварда не заинтересовано. В подмогу Эдинсону Кавани парижане ищут более универсального нападающего, который мог бы сыграть и на фланге.

Чемпионат
Теги: Агуэро ПСЖ
Сегодня, 09:57
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