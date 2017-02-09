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Андрей Ещенко: на машине GTR класса если ты отвлекся, да еще одной рукой ведешь – добра не жди
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вспомнил об аварии, которая произошла два года назад во время его выступления за "Кубань".
– Про аварию в Краснодаре вас часто спрашивали. С вами на пассажирском сиденье никто не должен был ехать? Потому что если должен, он второй раз родился: правой стороны у машины после столкновения со столбом просто не стало.
– На тренировку ехал в 8 утра - какие попутчики? Решил в тренажерку пораньше заскочить. Дорога там шикарная. Но если у машины разгон до сотни за 2,7 секунды, а ты отвлекся, да еще одной рукой ведешь – добра не жди.
– Что вас отвлекло?
– Ничего конкретного не было. Ушел со светофора, разогнался, обогнал кого-то — и все, бордюр, столб, на спидометре 170 застыло. Это значит до удара сколько я ехал? И ведь совершенно не заметил скорости. Потому что даже на долю секунды нельзя терять концентрацию, будь ты хоть асом вождения. И обязательно двумя руками руль держать, класс GTR иного не прощает.
– Машина превратилась в лом, а вам ничего?
– Боковую связку повредил. Поехал в Германию, сделали укол, посмотрели и все. А так ни переломов, ни ран, – цитирует Ещенко "Советский спорт".
– Про аварию в Краснодаре вас часто спрашивали. С вами на пассажирском сиденье никто не должен был ехать? Потому что если должен, он второй раз родился: правой стороны у машины после столкновения со столбом просто не стало.
– На тренировку ехал в 8 утра - какие попутчики? Решил в тренажерку пораньше заскочить. Дорога там шикарная. Но если у машины разгон до сотни за 2,7 секунды, а ты отвлекся, да еще одной рукой ведешь – добра не жди.
– Что вас отвлекло?
– Ничего конкретного не было. Ушел со светофора, разогнался, обогнал кого-то — и все, бордюр, столб, на спидометре 170 застыло. Это значит до удара сколько я ехал? И ведь совершенно не заметил скорости. Потому что даже на долю секунды нельзя терять концентрацию, будь ты хоть асом вождения. И обязательно двумя руками руль держать, класс GTR иного не прощает.
– Машина превратилась в лом, а вам ничего?
– Боковую связку повредил. Поехал в Германию, сделали укол, посмотрели и все. А так ни переломов, ни ран, – цитирует Ещенко "Советский спорт".
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