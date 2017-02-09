Ушел из жизни бывший вратарь сборной СССР Виктор Чанов

Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов. На момент смерти трехкратному чемпиону Советского Союза было 57 лет.



На счету Чанова три победы в чемпионате СССР, пять национальных кубков СССР, чемпионство в Израиле и победа в Кубке обладателей кубков в 1986 году.



Виктор Чанов также является серебряным призером чемпионата Европы-1988.