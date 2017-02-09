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Ушел из жизни бывший вратарь сборной СССР Виктор Чанов

Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов. На момент смерти трехкратному чемпиону Советского Союза было 57 лет.

На счету Чанова три победы в чемпионате СССР, пять национальных кубков СССР, чемпионство в Израиле и победа в Кубке обладателей кубков в 1986 году.

Виктор Чанов также является серебряным призером чемпионата Европы-1988.
Теги: Чанов
Сегодня, 10:10
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9
(1)
№9 Написал: Campos Москва (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличный был вратарь! Покойся с миром!
Регистрация: 26.12.2008
№8 Написал: AirTV Татарстан (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
В таком то возрасте. Молодой еще, жить да жить. Но только конечно не на хохляндии.


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Наше Всё!
Регистрация: 9.11.2009
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Умер-то вследствие черепно-мозговой травмы. Его банально избили...
Светлая память.
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 11:22) #
  • -6
  •  (6)
online

Покуй на хохлов, если только это не Гиви с Моторолой.
Регистрация: 22.06.2016
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:43) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Вечная память



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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 10:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
жаль..чувак не пережил войну на Донбассе.. fearful


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:17) #
  • +11
  •  (11)

Советский Союз пишется с большой буквы,оба слова. Светлая память...
Регистрация: 8.08.2012
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 10:14) #
  • +9
  •  (9)

Царство небесное. Был на матчах с его участием, настоящий профи!!!!
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:13) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Земля пухом. Помним и скорбим. Хороший вратарь сборной СССР и Динамо Киев.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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