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СМИ: на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева

20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева, передает "СЭ".

Сообщается, что неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" скончался в возрасте 57 лет.
Теги: Чанов
Сегодня, 10:21
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27
(2)
№27 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (2)
online

А то 5 человек грохнул к чертям, но как то все не то, а вот кнопочка красная прям манит своей белизной...
Регистрация: 22.06.2016
№26 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 12:09) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хомяк Осатанелый
utekay,
А мне плевать, как там у вас не говорят, главное, что я говорю!

а ведь не хомяк ты, а хохляк!
Регистрация: 1.02.2015
№25 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 12:06) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Хомяк Осатанелый
Чтоб вы там все друг друга перемочили, в своем укростане, одной проблемой станет меньше.

Да здравствует армагеддец, короче во всем мире ухахахахах, мля, молите Аллаха, чтоб такой отморозок как я президентом не стал! Охохохо крестики нолики вашу мать



Yebok, ты а не президент
Регистрация: 31.07.2015
№24 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 12:02) #
  • -6
  •  (6)
online

Чтоб вы там все друг друга перемочили, в своем укростане, одной проблемой станет меньше.

Да здравствует армагеддец, короче во всем мире ухахахахах, мля, молите Аллаха, чтоб такой отморозок как я президентом не стал! Охохохо крестики нолики вашу мать
Регистрация: 22.06.2016
№23 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: voron (CSKA)
Как вобще можно сравнивать 90-е в России и то, что сейчас творится у них? У нас тупо были рэкетиры, которые в большей степени выясняли отношения между собой и делили бизнес, а у них сейчас какой то ПИЗ..Ц, кто что хочет, то и творит. Плюс там массовые убийства, обстрелы на ГРАНИЦАХ и военный режим

нет там военного режима, ссыкуют они его ввести. Там же просто АНАРХИЯ!!!!!!
Регистрация: 17.12.2015
№22 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 11:50) #
  • -13
  •  (13)
online

Вылыкый Чан получил по кочану ахахахахах от того и сдох, собсна
Регистрация: 22.06.2016
№21 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как вобще можно сравнивать 90-е в России и то, что сейчас творится у них? У нас тупо были рэкетиры, которые в большей степени выясняли отношения между собой и делили бизнес, а у них сейчас какой то ПИЗ..Ц, кто что хочет, то и творит. Плюс там массовые убийства, обстрелы на ГРАНИЦАХ и военный режим
Регистрация: 10.03.2012
№20 Написал: N-52 (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Велком ту Юкрейн!!! Когда там у дебилов Евровидение???

Ставлю 2 тысячи одной бумажкой, что среди идиотов, кто его убивал не было ни одного кто знал кого они бьют-убивают. Хотя, вполне возможно, среди них были (просто обязаны были быть) фаны ДК.

Это и есть сегодняшняя Украина - тотальное помешательство и слабоумие, полнейшая безграмотность и отрицание истории, идиотизм, как принцип жизни. Скудоумие, агрессия и ложь.

Обнести бы весь этот бандеро-зоо забором метров в пять, да и......

Сжечь !
Регистрация: 13.08.2012
№19 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 11:41) #
  • -12
  •  (12)
online

Школоло раздухарилось не на шутку, Чанова плыть они помнят хахаха, может еще Яшина вспомните ! 15 лет а мозгов кот наплакал.
Регистрация: 22.06.2016
№18 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Вратаря помню прекрасно! Светлая память!
Цитата: utekay
Никаких и близко сравнений с Россией 90-х быть не может!

Не место тут для политдискуссий, но Вы не правы! Нынешняя Украина и Россия 90-х - абсолютно идентичны, под копирку. Мы выкарабкались, а вот выкарабкаются ли они? Если да, то не скоро...


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№17 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
идиотское государство...

беспредельщики правят..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:32) #
  • +4
  •  (10)
online

Велком ту Юкрейн!!! Когда там у дебилов Евровидение???

Ставлю 2 тысячи одной бумажкой, что среди идиотов, кто его убивал не было ни одного кто знал кого они бьют-убивают. Хотя, вполне возможно, среди них были (просто обязаны были быть) фаны ДК.

Это и есть сегодняшняя Украина - тотальное помешательство и слабоумие, полнейшая безграмотность и отрицание истории, идиотизм, как принцип жизни. Скудоумие, агрессия и ложь.

Обнести бы весь этот бандеро-зоо забором метров в пять, да и......
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 11:27) #
  • -11
  •  (11)
online

utekay,
А мне плевать, как там у вас не говорят, главное, что я говорю!
Регистрация: 22.06.2016
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:26) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хомяк Осатанелый
Вчера Гиви кокнули, седня Чан этот сдох, беспредельщики хохляцкие, убивают хороших людей.

О хороших людях не говорят сдох-кокнули...тупая мышь епт


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 11:15) #
  • -22
  •  (22)
online

Вчера Гиви кокнули, седня Чан этот сдох, беспредельщики хохляцкие, убивают хороших людей.
Регистрация: 22.06.2016
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:13) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
на Укруине щас как в России в лихие 90-ые, не позавидуешь. Соболезнования родным...

Да что за глупости тут мелете? Никаких и близко сравнений с Россией 90-х быть не может! Прав товарищ...Не было такой страны на карте и не будет надеюсь, во всяком случае в прежнем виде.
Виктору Чанову - светлая память!
Верю, что сдохнут те отморозки, и небыстро...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 11:12) #
  • -3
  •  (5)
online

Они там в Киеве нонче все совсем упоротые. Верить никому нельзя.
Регистрация: 22.06.2016
№10 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:05) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Был прекрасным вратарем и порядочным человеком. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким.
Регистрация: 30.11.2015
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:02) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
на Укруине щас как в России в лихие 90-ые, не позавидуешь. Соболезнования родным...

причем тут 90-е в России, если его явно убили отморозки из бандерлогов! за то, что он гордился тем, что был вратарем сборной СССР и говорил не на мове, а на русском! его никто не грабил! его просто жестоко избили, по сути нанесли травмы не совместимые с жизнью!
Регистрация: 23.03.2009
№8 Написал: trent (Сегодня, 11:02) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Светлая память прекрасному вратарю!! Помню его игру!!идиотское государство...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№7 Написал: Gotikaoleg Шебекино (Сегодня, 11:00) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
Светлая память!!! Ещё раз убеждаюсь,что такому государству как Украина на карте НЕ место!

Это не Украина убила а нацисткая власть с бандеровцами - вот им нет на карте места, а на твой комментарий я поставил плюс.


--------------------
СПАРТАК НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ
Регистрация: 31.10.2011
№6 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
на Укруине щас как в России в лихие 90-ые, не позавидуешь. Соболезнования родным...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№5 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: barscool
Светлая память!!! Ещё раз убеждаюсь,что такому государству как Украина на карте НЕ место!


Глуп ты пока еще, а может и уже. Так в 90-е и о России не доброжелатели говорили, но слава всевышнему, что у нас прошли те лихие времена. Украина идет тем же путем. И у них смута закончится . Присоединяюсь, Чанову Светлая Память!!!
Регистрация: 31.07.2015
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:39) #
  • +13
  •  (13)

Светлая память!!!
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:38) #
  • +14
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Руки оторвать таким уродам и жить заставить!!! imp Светлая память!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:36) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Светлая память. Помню.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24) #
  • +13
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Светлая память!!! Ещё раз убеждаюсь,что такому государству как Украина на карте НЕ место!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
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