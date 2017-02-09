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Вячеслав Чанов: похороны брата пройдут в Киеве, сегодня или завтра уже буду там

Похороны бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве, сообщил его брат Вячеслав Чанов, работающий тренером вратарей тульского "Арсенала".

"Похороны будут в Киеве, а когда точно, я пока сказать не могу. Я сейчас в Турции, но уже или сегодня, или завтра буду там", - сказал Вячеслав Чанов.

По информации издания "СЭ", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму.

"До конца не знаю всего, поэтому не хочу чего-то придумывать. Знаю только, что беда случилась. И все.

Младший брат, которого я на своих руках воспитывал. Он стал вратарем только потому, что у него есть старший брат. Всю жизнь вместе, ближе не бывало", - сказал Вячеслав Чанов.

Великолепный вратарь, отличный человек, хороший семьянин. Замечательный брат, сын - все только в лучших тонах. Он лучший, он брат. С моей стороны это не будет похвальбой - любой вам скажет, каким он был человеком", - цитирует Чанова-старшего ТАСС.
Теги: Чанов
Сегодня, 10:24
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