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"Спартак" поздравил Андрея Ещенко с днем рождения

Сегодня исполняется 33 года защитнику "Спартака" Андрею Ещенко.

Ещенко выступает за красно-белых с июня 2016 года. За это время он провел за "Спартак" 17 матчей и забил 1 мяч.

"Поздравляем Андрея с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака"!", - говорится в поздравлении на сайте красно-белых.
Теги: Спартак Ещенко
Сегодня, 10:59
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(2)
№2 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
С Днем рождения земляк! С наилучшими пожеланиями.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья и титулов, Андрей!
Регистрация: 23.11.2009
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