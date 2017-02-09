"Спартак-2" вылетел на Кипр, где сыграет на Кубке ФНЛ

Сегодня утром футболисты "Спартака-2" вылетели на Кипр, где команда продолжит подготовку ко второй части сезона.В составе делегации на Кипр отправились Вадим Аверкиев, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Михаил Филиппов; Александр Лихачёв, Артём Мамин, Николай Рассказов, Артём Сокол, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков; Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Егор Рудковский, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков; Георгий Мелкадзе, Александр Руденко, Артём Федчук.Напомним, что Иван Хомуха и Игорь Леонтьев отправились на сбор в Испанию вместе с первой командой. Зато к "Спартаку-2" вновь присоединились Филиппов, Гулиев и восстанавливающийся после тяжелый травмы, полученной в октябре прошлого года, Рудковский.В рамках сбора на Кипре спартаковцы примут участие в традиционном Кубке ФНЛ, уже шестом по счету. Турнир с участием 16 команд пройдет с 11 по 24 февраля. Красно-белые начнут борьбу за главный приз в группе D. 12 февраля они сыграют с "Краснодаром-2" (19:00 мск), 15 февраля с "Волгарем" (19:00 мск), а 18 февраля - с "Факелом" (16:30 мск).21 февраля состоятся стыковые матчи, 24 февраля - финал, а 25-го спартаковцы вернутся в Москву.