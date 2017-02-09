"РБ Лейпциг" продлил контракт с Эмилем Форсбергом

"РБ Лейпциг" объявил о продлении контракта с нападающим команды Эмилем Форсбергом. Новое соглашение с 25-летним шведским футболистом рассчитано до лета 2022 года.В текущем сезоне Бундеслиги Форсберг провел 15 матчей, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами.