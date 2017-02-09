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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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Роман Зозуля попросил ФИФА разрешить ему перейти в третий клуб за сезон

Украинский нападающий Роман Зозуля отправил в ФИФА запрос на разрешение перейти в третий клуб за сезон, сообщил агент игрока Владимир Кузьменко.

"Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное - разрешение", - цитирует агента "Сегодня.ua".
Теги: Зозуля
Сегодня, 12:42
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19
(5)
№19 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ога, разрешат б.я joy дома сиди нах!


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Национальное достояние - это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 2.02.2017
№18 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:06) #
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Цитата: vlees
в зенит?там вроде проблема с нападением


Только в спартак!! Там все такие и голубые!!!
Регистрация: 14.12.2016
№17 Написал: perekos Самара (Сегодня, 15:00) #
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до пи.делся мудель


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№16 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
[quote=yukap]Давайте его к нам заберем, быстро его перевоспитаем!!!
горбатого только могила исправит...
Регистрация: 9.01.2015
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Цитата: ДЯДЬКА
быстрее к хохлу Федуну в спартак


А что не к хохлу Гинеру в цска?


Гинер не болеет за Динамо К, а к Федуну в самый раз.
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Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
У Сосули полная печаль.Сомневаюсь что Фифа пойдет на встречу,один прецедент и завтра десятки игроков начнут писать туда же.Надо найти золотую середину.Отличная альтернатива дисквалифицировать бендера пожизненно,что бы он даже в Укре играть больше не мог и вперед на фронт во славу фашизма.Глядишь кокнут быстро-одним фашистом меньше станет.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№13 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Только в Хохлоубляндию!!!
Регистрация: 2.04.2012
№12 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:04) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Нацист, так еще и поблажки просит...Это при том, что ФИФА, вроде, борется против таких

Не ФИФА борется только с бананами . smirk
Регистрация: 23.09.2016
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
До конца сезона можно поиграть в "Бендеровце",небось уже есть такая команда в Укропе.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 13:57) #
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Давайте его к нам заберем, быстро его перевоспитаем!!!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
быстрее к хохлу Федуну в спартак


А что не к хохлу Гинеру в цска?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: анд самара (Сегодня, 13:40) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Как истинный патриот, должен в ато проситься.
Регистрация: 11.04.2012
№7 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (17)

Цитата: vlees
в зенит?там вроде проблема с нападением

быстрее к хохлу Федуну в спартак
Регистрация: 15.05.2015
№6 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 13:21) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Переходи в батальон "айдар" к своим братьям по-разуму!
Регистрация: 21.08.2012
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:10) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Какой Китай - там коммунисты. Последователям бендеры там кирдык....(((

Вот и хорошо....пущай туда едет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: fits (Сегодня, 13:01) #
  • +9
  •  (11)

Если бы ФИФА реально боролась с нацизмом...
Давно бы пожизненно дисквалифицировала этого бандеровца...
Регистрация: 6.10.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 12:53) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
в зенит?там вроде проблема с нападением
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 12:45) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Реал»
Нацист, так еще и поблажки просит...Это при том, что ФИФА, вроде, борется против таких
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:45) #
  • +6
  •  (10)
online

Какой Китай - там коммунисты. Последователям бендеры там кирдык....(((
Регистрация: 28.12.2015
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