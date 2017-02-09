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Роман Зозуля попросил ФИФА разрешить ему перейти в третий клуб за сезон
Украинский нападающий Роман Зозуля отправил в ФИФА запрос на разрешение перейти в третий клуб за сезон, сообщил агент игрока Владимир Кузьменко.
"Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное - разрешение", - цитирует агента "Сегодня.ua".
"Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное - разрешение", - цитирует агента "Сегодня.ua".
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