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Ирина Чанова: не верьте слухам, что Виктора Чанова избили

Ирина Чанова, невестка известного советского вратаря Виктора Чанова написала пост в "Фейсбуке", где опровергла информацию в СМИ о том, что на ветерана было совершено нападение. Напомним, Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

"Мы были друг для друга, как дочка и папа. Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!

Прошу все СМИ уважать Легенду, вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!" – написала Ирина Чанова.
Сегодня, 12:59
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14
(3)
№14 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: parus2nik
Правду ..узнаем...лет так через 30...


Если узнаем.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№13 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Правду ..узнаем...лет так через 30...
Регистрация: 31.10.2013
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Во избежание таких вот коллизий с комментами,администрации сайта просто не надо ничего писать про все что связано с Украиной, тем более если это заведомо ДВУСМЫСЛЕНО.
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: interested (Сегодня, 13:52) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы помолчала.
Следователи ищут убийц футболиста Чанова, возбуждено дело - По факту смерти известного советского футболиста Виктора Чанова возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Деснянского управления полиции.
Регистрация: 18.10.2013
№10 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Вот она - украинская "демократия" - во всей красе( какая нах свобода? от кого? тьфу, нах.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№9 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: капля никотина
Цитата: СМЭУ
У тебя что, мозг с катушек слетел?

Если у тебя мозг на катушках закреплен - мои тебе глубокие соболезнования.

у рогуль у всех мозг на катушках
Регистрация: 19.10.2010
№8 Написал: fits (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (4)

Сама невестка похоже верит этому...
"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 10 часов доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.


Она что рядом была, чтобы опровергать...
Милиция Киева сразу без расследования сообщила, что упал...
Регистрация: 6.10.2016
№7 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 13:33) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Прочитала без запинки,молодец.
Регистрация: 6.03.2015
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:17) #
  • +7
  •  (11)

Цитата: nami-sv
Быдло правит...

Хохланд абер аллес!!!! И с факелом пройтись.... Ну красота!
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:16) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Научили как нужно говорить.Вот такая свободная рагульская украина,когда даже правду страшно озвучить.Страх вселился в людей после вооруженного захвата власти рагулями.Быдло правит...
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:14) #
  • +8
  •  (12)

Цитата: СМЭУ
У тебя что, мозг с катушек слетел?

Если у тебя мозг на катушках закреплен - мои тебе глубокие соболезнования.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 13:13) #
  • -14
  •  (18)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: капля никотина
Боится. Это ожидаемо. Как все они.

Вот что сейчас произойдет??? Наверное ветераны поднимут голос с требованием к руководству разобраться с беспределом??? Наверное болельщики ДК устроят демонстрацию у Рады против разгула бандитизма и теде??? Наверное...... А хоть сто раз "наверное" - ничего не будет!!! Забьются и затихнут все, как ссаные мыши в припадке "хатаскрайности" - "Блеать - только не меня!"

При том что те, которые лютуют, селюки-рогули, такие ж в точности ссаные мыши, которые только вот так - толпой на одного, желательно еще на бабу или старика - чтобы наверняка.

Мыши. Eбaные, трусливые , сопливые тупые мыши. Твари.

Поэтому и лучше всего мышь ловится на скибку сала в мышеловке.


У тебя что, мозг с катушек слетел?
Регистрация: 31.07.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +13
  •  (21)

Боится. Это ожидаемо. Как все они.

Вот что сейчас произойдет??? Наверное ветераны поднимут голос с требованием к руководству разобраться с беспределом??? Наверное болельщики ДК устроят демонстрацию у Рады против разгула бандитизма и теде??? Наверное...... А хоть сто раз "наверное" - ничего не будет!!! Забьются и затихнут все, как ссаные мыши в припадке "хатаскрайности" - "Блеать - только не меня!"

При том что те, которые лютуют, селюки-рогули, такие ж в точности ссаные мыши, которые только вот так - толпой на одного, желательно еще на бабу или старика - чтобы наверняка.

Мыши. Eбaные, трусливые , сопливые тупые мыши. Твари.

Поэтому и лучше всего мышь ловится на скибку сала в мышеловке.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: fits (Сегодня, 13:05) #
  • +6
  •  (10)

Если это правда, то почему тогда причину смерти не сообщают...
Выложили бы историю болезни...
А то, попахивает замалчиванием в угоду киевской хунты...
И почему это только невестка об этом говорит...
Регистрация: 6.10.2016
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