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Ирина Чанова: не верьте слухам, что Виктора Чанова избили
Ирина Чанова, невестка известного советского вратаря Виктора Чанова написала пост в "Фейсбуке", где опровергла информацию в СМИ о том, что на ветерана было совершено нападение. Напомним, Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.
"Мы были друг для друга, как дочка и папа. Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!
Прошу все СМИ уважать Легенду, вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!" – написала Ирина Чанова.
"Мы были друг для друга, как дочка и папа. Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!
Прошу все СМИ уважать Легенду, вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!" – написала Ирина Чанова.
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