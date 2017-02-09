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Роман Зозуля приступил к тренировкам с "Бетисом"

Украинский форвард Роман Зозуля, чей трансфер из "Бетиса" в "Райо Вальекано" сорвался из-за угроз ультрас, вернулся к тренировкам с севильским клубом.

8 февраля Зозуля работал индивидуально, а на следующий день присоединился уже к общей группе, сообщает Marca.

Ранее фанаты "Райо Вальекано" обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

Газета.ru
Теги: Зозуля Бетис
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:03) #
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tired_face rage
Регистрация: 14.12.2016
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