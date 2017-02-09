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Роман Зозуля приступил к тренировкам с "Бетисом"
Украинский форвард Роман Зозуля, чей трансфер из "Бетиса" в "Райо Вальекано" сорвался из-за угроз ультрас, вернулся к тренировкам с севильским клубом.
8 февраля Зозуля работал индивидуально, а на следующий день присоединился уже к общей группе, сообщает Marca.
Ранее фанаты "Райо Вальекано" обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.
Газета.ru
8 февраля Зозуля работал индивидуально, а на следующий день присоединился уже к общей группе, сообщает Marca.
Ранее фанаты "Райо Вальекано" обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.
Газета.ru
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