Роман Зозуля приступил к тренировкам с "Бетисом"

Украинский форвард Роман Зозуля, чей трансфер из "Бетиса" в "Райо Вальекано" сорвался из-за угроз ультрас, вернулся к тренировкам с севильским клубом.8 февраля Зозуля работал индивидуально, а на следующий день присоединился уже к общей группе, сообщает Marca.Ранее фанаты "Райо Вальекано" обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.