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РФС окажет помощь семье Виктора Чанова

Российский футбольный союз окажет помощь семье экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанова, сообщил руководитель Департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.

"От имени Российского футбольного союза, коллектива национальной сборной России и всех поклонников футбола нашей страны хотел бы выразить соболезнования родным и близким Виктора Чанова, чья жизнь оборвалась вчера в Киеве. В России всегда очень тепло относились к этому блестящему в прошлом вратарю и прекрасному отзывчивому человеку.

Сегодня первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян, который очень хорошо знал Виктора Чанова, вместе с советником президента РФС Александром Мирзояном связались с вдовой Чанова Галиной Вадимовной и лично выразили свои соболезнования.

Российский футбольный союз не останется в стороне от этой трагедии и обязательно окажет помощь семье Виктора Чанова", - цитирует Владимирова "Чемпионат".
Сегодня, 14:59
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