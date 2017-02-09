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"Анжи" завершил свой второй сбор в Турции
Сегодня "Анжи" завершил второй учебно-тренировочный сбор. Махачкалинцы провели три спарринга с зарубежными командами – болгарским "Ботевом", "Вардаром" из Македонии и чешской "Дуклой".
Перед завершением сбора основная и молодежная команды провели тренировки на соседних полях. К занятиям основы были привлечены молодые голкиперы, которые работали с тренером Николаем Шлеевым.
Сегодня основная часть команды вылетает в Махачкалу. В Турции останется некоторые игроки, которые будут тренироваться с молодежкой под руководством Гамаля Бабаева.
Очередной учебно-тренировочный сбор основного состава "Анжи" пройдет в этой же стране с 13 по 27 февраля. На сборе подопечные Александра Григоряна проведут три контрольных матча.
ФК "Анжи"
Перед завершением сбора основная и молодежная команды провели тренировки на соседних полях. К занятиям основы были привлечены молодые голкиперы, которые работали с тренером Николаем Шлеевым.
Сегодня основная часть команды вылетает в Махачкалу. В Турции останется некоторые игроки, которые будут тренироваться с молодежкой под руководством Гамаля Бабаева.
Очередной учебно-тренировочный сбор основного состава "Анжи" пройдет в этой же стране с 13 по 27 февраля. На сборе подопечные Александра Григоряна проведут три контрольных матча.
ФК "Анжи"
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