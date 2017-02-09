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Ромелу Лукаку пока не продлил контракт с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку не спешит продлевать контракт с "Эвертоном", сообщает The Times.

У 23-летнего бельгийца есть на руках предложение от "ирисок", но пока он его не принял.

Отмечается, что ливерпульский клуб готов платить Лукаку 140 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Теги: Лукаку Эвертон
Сегодня, 16:49
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№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Эвертон он уже перерос.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:58) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
давай в Челси,чувак! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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