Ромелу Лукаку пока не продлил контракт с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку не спешит продлевать контракт с "Эвертоном", сообщает The Times.



У 23-летнего бельгийца есть на руках предложение от "ирисок", но пока он его не принял.



Отмечается, что ливерпульский клуб готов платить Лукаку 140 тысяч фунтов стерлингов в неделю.