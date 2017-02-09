Мино Райола: Лукаку продлит контракт с "Эвертоном"

Мино Райола, агент нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта своего клиента.



"Нет никаких проблем между игроком и клубом. Переговоры успешно продолжаются. Лукаку продлит контракт", - цитирует Райолу talkSPORT.