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Мино Райола: Лукаку продлит контракт с "Эвертоном"

Мино Райола, агент нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта своего клиента.

"Нет никаких проблем между игроком и клубом. Переговоры успешно продолжаются. Лукаку продлит контракт", - цитирует Райолу talkSPORT.
Теги: Райола Лукаку Эвертон
Сегодня, 18:24
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