Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Мино Райола: Лукаку продлит контракт с "Эвертоном"
Мино Райола, агент нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта своего клиента.
"Нет никаких проблем между игроком и клубом. Переговоры успешно продолжаются. Лукаку продлит контракт", - цитирует Райолу talkSPORT.
"Нет никаких проблем между игроком и клубом. Переговоры успешно продолжаются. Лукаку продлит контракт", - цитирует Райолу talkSPORT.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.