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"Краснодар" с крупным счетом обыграл "Марбелью"

"Краснодар" в товарищеском матче с крупным счетом обыграл "Марбелью".

"Марбелья" - "Краснодар" (0:4)

Голы: Мартынович, 70, Подберезкин, 73, Налдо, 82, Смолов, 90

"Марбелья":

"Краснодар": Крицюк (В), Торбинский, (Рамирес, 67), Налдо, Мартынович, Калешин, Каборе, (Фомин, 67), Подберёзкин (Жоаозиньо, 77), Газинский, Клаэссон, Вандерсон, (Лаборде, 67), Смолов
Теги: Краснодар
Сегодня, 19:12
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(2)
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Порадовали..в этом матче...не плохие голы.. в обороне тож не плохо..Но турки посильнее будут...не Сегунда
Регистрация: 21.11.2016
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