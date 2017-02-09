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"Краснодар" с крупным счетом обыграл "Марбелью"
"Краснодар" в товарищеском матче с крупным счетом обыграл "Марбелью".
"Марбелья" - "Краснодар" (0:4)
Голы: Мартынович, 70, Подберезкин, 73, Налдо, 82, Смолов, 90
"Марбелья":
"Краснодар": Крицюк (В), Торбинский, (Рамирес, 67), Налдо, Мартынович, Калешин, Каборе, (Фомин, 67), Подберёзкин (Жоаозиньо, 77), Газинский, Клаэссон, Вандерсон, (Лаборде, 67), Смолов
"Марбелья" - "Краснодар" (0:4)
Голы: Мартынович, 70, Подберезкин, 73, Налдо, 82, Смолов, 90
"Марбелья":
"Краснодар": Крицюк (В), Торбинский, (Рамирес, 67), Налдо, Мартынович, Калешин, Каборе, (Фомин, 67), Подберёзкин (Жоаозиньо, 77), Газинский, Клаэссон, Вандерсон, (Лаборде, 67), Смолов
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