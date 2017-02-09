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Арсен Венгер: у "Арсенала" есть три вратаря мирового класса
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о заинтересованности в голкипере Джо Харте.
"Мы не рассматриваем возможность пригласить Харта. У меня есть три вратаря мирового класса. Я очень доволен этой тройкой", - цитирует Венгера Sky Sports.
"Мы не рассматриваем возможность пригласить Харта. У меня есть три вратаря мирового класса. Я очень доволен этой тройкой", - цитирует Венгера Sky Sports.
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