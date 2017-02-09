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Защитник "Шальке" Сеад Колашинац может перейти в "Арсенал"

23-летний защитник "Шальке" Сеад Колашинац может летом уехать в Англию, сообщает Daily Mail. В услугах футболиста заинтересован "Арсенал".

Летом у левого боснийца завершается контракт. Колашинац не намерен оставаться в "Шальке 04", а хочет сменить команду.
Теги: Арсенал Шальке Трансферы
Сегодня, 19:46
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