Защитник "Шальке" Сеад Колашинац может перейти в "Арсенал"

23-летний защитник "Шальке" Сеад Колашинац может летом уехать в Англию, сообщает Daily Mail. В услугах футболиста заинтересован "Арсенал".



Летом у левого боснийца завершается контракт. Колашинац не намерен оставаться в "Шальке 04", а хочет сменить команду.