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Луис Энрике не отпустил Арду Турана в Китай

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран был близок к переходу в китайский клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.

"Сине-гранатовые" могли получить за турецкого хавбека 50 миллионов евро. Однако сообщается, что рулевой каталонцев Луис Энрике наложил вето на сделку.
Теги: Энрике Туран
Сегодня, 20:11
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