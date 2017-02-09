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Луис Энрике не отпустил Арду Турана в Китай
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран был близок к переходу в китайский клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.
"Сине-гранатовые" могли получить за турецкого хавбека 50 миллионов евро. Однако сообщается, что рулевой каталонцев Луис Энрике наложил вето на сделку.
"Сине-гранатовые" могли получить за турецкого хавбека 50 миллионов евро. Однако сообщается, что рулевой каталонцев Луис Энрике наложил вето на сделку.
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