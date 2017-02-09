Луис Суарес дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес дисквалифицирован на два матча, сообщает Sport.es.



Соответствующее решение принял судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации. Уругваец получил дополнительное наказание в виде матча дисквалификации за "неподобающее поведение".



В матче с "Атлетико" Суарес отказывался покидать поле после получения красной карточки. Таким образом, 30-летний форвард не сможет сыграть в финале Кубка Испании против "Алавеса", который состоится 27 мая.