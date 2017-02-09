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Луис Суарес дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес дисквалифицирован на два матча, сообщает Sport.es.

Соответствующее решение принял судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации. Уругваец получил дополнительное наказание в виде матча дисквалификации за "неподобающее поведение".

В матче с "Атлетико" Суарес отказывался покидать поле после получения красной карточки. Таким образом, 30-летний форвард не сможет сыграть в финале Кубка Испании против "Алавеса", который состоится 27 мая.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 20:12
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