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Представитель Миранчука: решили с Геркусом снизить градус риторики

Представитель братьев Миранчуков Вадим Шпинёв рассказал подробности о переговорах с руководством московского "Локомотива".

"Сегодня мы вместе с Алексеем встретились с президентом "Локомотива" Ильёй Геркусом и обсудили сложившуюся ситуацию. По итогам встречи решили, что называется, чуть снизить градус риторики и попытаться найти профессиональное решение.

Обсудили и другие вопросы. Не исключено, что Антон Миранчук в ближайшее время подпишет новый контракт с "Локомотивом", - цитирует Шпинева "Чемпионат.com".
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 20:24
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