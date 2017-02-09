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"Барселона" и "Алавес" хотят играть финал Кубка Испании на разных аренах
"Барселона" и "Алавес", которые вышли в финал Кубка Испании, не могут договориться о стадионе, на котором состоится решающий поединок, сообщает Marca.
Каталонцы еще в среду заявили, что хотят сыграть финал на мадридском "Сантьяго Бернабеу" (домашняя арена "Реала"). В свою очередь, "Алавес" хочет провести матч на главной арене Страны Басков - "Сан Мамес" в Бильбао (домашняя арена "Атлетика"). Отметим, что в обоих случаях только одно сходство - оба коллектива хотя сыграть на домашнем стадионе принципиальнейшего соперника.
Каталонцы еще в среду заявили, что хотят сыграть финал на мадридском "Сантьяго Бернабеу" (домашняя арена "Реала"). В свою очередь, "Алавес" хочет провести матч на главной арене Страны Басков - "Сан Мамес" в Бильбао (домашняя арена "Атлетика"). Отметим, что в обоих случаях только одно сходство - оба коллектива хотя сыграть на домашнем стадионе принципиальнейшего соперника.
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