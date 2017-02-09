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Фил Джонс восстановился от травмы
Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле в следующем туре АПЛ.
"Уже все хорошо. Я просто получил удар по ступне, нога немного распухла и болела. К матчу против "Уотфорда" я буду полностью готов", - цитирует игрока Manchester Evening News.
"Уже все хорошо. Я просто получил удар по ступне, нога немного распухла и болела. К матчу против "Уотфорда" я буду полностью готов", - цитирует игрока Manchester Evening News.
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