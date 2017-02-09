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Казахский суд признал матч "Урал" – "Терек" договорным

Казахский суд признал матч "Урал" – "Терек" договорным.

В Ауэзовском районном суде №2 города Алматы в Казахстане завершилось слушание дела об отказе букмекерской конторы «Олимп» выплачивать жителю Алматы выигрыш в размере почти 30 тысяч долларов по игре 12-го тура РФПЛ «Урал» – «Терек» (1:4) из-за «заказного характера матча», информирует sputniknews.kz.

Председатель Ауэзовского районного суда №2 Ербол Тулеев признал правила букмекерской конторы, оговаривающие условия невыплаты призовых при возникновении подозрений в договорном характере матчей, легитимными.

«В удовлетворении иска Амантаева Олжаса к «Букмекерская контора «OLIMP KZ» о взыскании 8 миллионов 307 тысяч тенге отказать», – говорится в решении суда.

Букмекерская контора «Олимп» отказалась выплачивать выигрыш своему игроку, поставившему на результат 5 миллионов 850 тысяч тенге: представители заведения заявили, что у них появились подозрения, что футбольная игра могла быть договорной. Ставку при этом гражданину вернули.

Представитель «Олимпа» Никита Каплин доказывал в суде, что действия букмекеров были законными, так как полностью соответствовали внутренним правилам заведения, и игрок должен был принять их еще до внесения ставки. Также, по его словам, на договорной характер игры указывал большой скачок коэффициентов во время игры.

В перерыве матча «Урал» – «Терек» при счете 1:1 коэффициент на победу хозяев вырос до 17, а в начале второго тайма уже составлял 15, хотя счет в игре не менялся, а на победу «Терека» упал до 1,42, на ничью давали 3,50. Перед встречей коэффициенты били следующими: победа «Урала» – 3,15, ничья – 3,05, победа «Терека» – 2,62.

Глава комиссии РФС Анзор Кавазашвили объявил, что матч 12-го тура чемпионата России между «Уралом» из Екатеринбурга и «Тереком» из Грозного не являлся договорным.
Сегодня, 22:34
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№4 Написал: papapa (Сегодня, 22:45) #
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online

Цитата: Сибирячок
поймёшь подоплёку этого признания.

Подоплёка говна одна - Кадыров шмурдюк
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:40) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: papapa
Кто бы мог подумать, что казахи окажутся благороднее РФС и терека ?

Ты прочитай суть и сразу поймёшь подоплёку этого признания.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: papapa (Сегодня, 22:39) #
  • 0
  •  (2)
online

Кто бы мог подумать, что казахи окажутся благороднее РФС и терека ?
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:39) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Буков куй наепёшь. Они даже признают убийцей Кеннеди господина Мутко, если им это будет выгодно.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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