Люк Шоу попал в сферу интересов лондонского "Тоттенхэма"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заинтересовал "Тоттенхэм", сообщает Yahoo Sports.



Трансфер футболиста, который появлялся последний раз в составе манкунианцев ещё в октябре прошлого года может состоятся летом. Возможный переход игрока оценивается в 21 миллион евро.