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Люк Шоу попал в сферу интересов лондонского "Тоттенхэма"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заинтересовал "Тоттенхэм", сообщает Yahoo Sports.

Трансфер футболиста, который появлялся последний раз в составе манкунианцев ещё в октябре прошлого года может состоятся летом. Возможный переход игрока оценивается в 21 миллион евро.
Теги: Шоу Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Трансферы
Вчера, 23:34
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