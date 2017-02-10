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В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело
В отношении вице-губернатора Краснодарского края Виктора Гриценко, курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" в предверии чемпионата мира 2018 года возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий - прим. ред.). Об этом сообщил в твиттере главный редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов, в прошлом – руководитель управления по контролю за самовольным строительством администрации Краснодара.
Отметим, что ранее портал Rusfootball.info уже сообщал об оперативно-розыскных мероприятиях, произведённых сотрудниками Управления Федеральной Службы Безопасности в здании администрации Краснодарского края. На тот момент речь шла о кабинете, расположенном на 3-м этаже здания (кабинет вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко находится именно на 3-м этаже). Тогда, по словам источника, речь шла о претензиях по качеству произведённой на стадионе "Фишт" в предверии Чемпионата Мира 2018 и Кубка Конфедераций 2017 реконструкции. В частности, источник сообщал о том, что "Ростехназдор" не принял стадион "из-за недоделок".
Также отметим что 30 ноября 2016 года Гриценко, по информации официального портала администрации Краснодарского края, участвовал в презентации Кубка Конфедерации 2017 в Сочи, организованной Оргкомитетом «Россия-2018» совместно с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA). И даже делал заявления:
- Объект сейчас находится на этапе сдачи, реконструируемая часть закончена. Завершаются работы по установке кресел, готовность самого объекта, его спортивной инфраструктуры для принятия матчей определена как середина марта 2017 года, до начала тестовых игр, – цитирует Гриценко официальный сайт администрации Краснодарского края.
Напомним, что стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде 2014 года, где проводились церемонии её открытия и закрытия. После этого, в связи с проведением в России в 2018 году чемпионата Мира по футболу стадион "Фишт" подвергся реконструкции: например была демонтирована накрывающая поле крыша (она использовалась для церемоний открытия-закрытия Олимпийских игр в Сочи), также за воротами с обеих сторон были воздвигнуты трибуны (во время Олимпиады их не было).
В 2017 году, с 17 июня по 2 июля, стадион в Сочи должен принимать матчи тестового в преддверии Чемпионата Мира по футболу турнира – «Кубка Конфедераций 2017»
Отметим, что ранее портал Rusfootball.info уже сообщал об оперативно-розыскных мероприятиях, произведённых сотрудниками Управления Федеральной Службы Безопасности в здании администрации Краснодарского края. На тот момент речь шла о кабинете, расположенном на 3-м этаже здания (кабинет вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко находится именно на 3-м этаже). Тогда, по словам источника, речь шла о претензиях по качеству произведённой на стадионе "Фишт" в предверии Чемпионата Мира 2018 и Кубка Конфедераций 2017 реконструкции. В частности, источник сообщал о том, что "Ростехназдор" не принял стадион "из-за недоделок".
Также отметим что 30 ноября 2016 года Гриценко, по информации официального портала администрации Краснодарского края, участвовал в презентации Кубка Конфедерации 2017 в Сочи, организованной Оргкомитетом «Россия-2018» совместно с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA). И даже делал заявления:
- Объект сейчас находится на этапе сдачи, реконструируемая часть закончена. Завершаются работы по установке кресел, готовность самого объекта, его спортивной инфраструктуры для принятия матчей определена как середина марта 2017 года, до начала тестовых игр, – цитирует Гриценко официальный сайт администрации Краснодарского края.
Напомним, что стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде 2014 года, где проводились церемонии её открытия и закрытия. После этого, в связи с проведением в России в 2018 году чемпионата Мира по футболу стадион "Фишт" подвергся реконструкции: например была демонтирована накрывающая поле крыша (она использовалась для церемоний открытия-закрытия Олимпийских игр в Сочи), также за воротами с обеих сторон были воздвигнуты трибуны (во время Олимпиады их не было).
В 2017 году, с 17 июня по 2 июля, стадион в Сочи должен принимать матчи тестового в преддверии Чемпионата Мира по футболу турнира – «Кубка Конфедераций 2017»
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