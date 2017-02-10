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Вице-президент "Монако" Вадим Васильев получил дисквалификацию за критику судьи

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча, передает BFMTV.

Наказание функционер получил за критику арбитра Рудди Букке после матча с "Лионом" (1:3) в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Решение вступит в силу с 14 февраля.
Теги: Монако
Сегодня, 01:09
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