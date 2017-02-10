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Сергей Кирьяков: игроки этими голами заработали три дня отдыха

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал матч с "Милсами" (3:3).

"Отдачи от игроков требуем в каждом матче. Приятно, что в последние десять минут они вспомнили о характере. Футболисты заработали три дня отдыха этими голами. Целый ряд событий привел к тому, что пришлось тасовать состав.

Молодежь хорошо себя проявила. Будем за ней следить дальше. Если говорить по второму сбору, то вся задуманная работа выполнена. Мы провели три хороших игры, хорошо поработали. Можно нам поставить твердую четверку за прошедшие 10 дней работы в Турции", – цитирует Кирьякова официальный сайт "Арсенала".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 01:53
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