СМИ: Рональд Куман - в списке кандидатов на пост наставника "Барселоны"

Гуидо Альберс, агент экс-тренера "Интера" Франка де Бура сообщил, что "Барселона" рассматривает кандидатуру наставника "Эвертона" Рональда Кумана, в случае ухода Луиса Энрике.



"Не думаю, что де Бур может стать следующим тренером "Барселоны". В их списке кандидатов другие тренеры. Например Куман", - цитирует Альберса TMW.