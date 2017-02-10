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СМИ: Рональд Куман - в списке кандидатов на пост наставника "Барселоны"

Гуидо Альберс, агент экс-тренера "Интера" Франка де Бура сообщил, что "Барселона" рассматривает кандидатуру наставника "Эвертона" Рональда Кумана, в случае ухода Луиса Энрике.

"Не думаю, что де Бур может стать следующим тренером "Барселоны". В их списке кандидатов другие тренеры. Например Куман", - цитирует Альберса TMW.
Теги: Барселона Куман
Сегодня, 01:59
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