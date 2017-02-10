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МИД Украины: то ,что произошло с Зозулей - это осознанная провокация со стороны России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался относительно ситуацию с нападающим "Бетиса" Романом Зозулей.

"Мы стараемся с самого начала ему помогать. И прекрасно знаем, что то, что там произошло – это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали.

Поэтому такие провокации, а они будут происходить и дальше, мы прекрасно понимаем, со стороны России. Постараемся их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, а и эмоционально", – цитирует Климкина УНИАН.
Теги: Зозуля
Сегодня, 02:11
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 02:40) #
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При этом не только политически, а и эмоционально

Мдя.. Не Чичеренская школа. Эмоциональная дипломатия это нечто!
Регистрация: 18.02.2011
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