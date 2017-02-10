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Сборные Аргентины и Бразилии сыграют 9 июня в Мельбурне

Сборные Аргентины и Бразилии 9 июня сыграют между собой в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Австралии в Мельбурне, информирует пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Матч будет сыгран на стадионе "Мельбурн Крикет Граунд", вмещающий 100 тысяч зрителей.
Теги: Сборная Бразилии Сборная Аргентины
Сегодня, 08:18
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:47) #
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  •  (1)

интересный матч должен быть, что там наш срачтв покажет?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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