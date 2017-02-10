Сборные Аргентины и Бразилии сыграют 9 июня в Мельбурне

Сборные Аргентины и Бразилии 9 июня сыграют между собой в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Австралии в Мельбурне, информирует пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.



Матч будет сыгран на стадионе "Мельбурн Крикет Граунд", вмещающий 100 тысяч зрителей.