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Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о предложениях по полузащитнику Алексею Миранчуку. Напомним, игрок "Локо" отозвал заявление о расторжении контракта и 11 февраля полетит на сбор "красно-зеленых".

– Позиция "Локо" логична – получить максимальную цену. Но есть и логика рынка: не считаете, что за пять миллионов евро, предлагаемые "Рубином" за футболиста, у которого в октябре заканчивается контракт, клуб должен отвести его на Казанский вокзал и посадить в поезд?

– Во-первых, даже после окончания срока соглашения "Локомотив" получит компенсацию от новой команды Алексея – за его подготовку. Это по регламенту. Во-вторых, цена – это баланс спроса и предложения, и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии – ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?

– Сформулирую иначе – "Зенит" и "Краснодар" предложили большую сумму "Локо", а "Рубин" – лучший гонорар агентам футболиста.

– Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба – да, "Зенит" и "Краснодар" предложили лучшие условия.

СЭ
Теги: Геркус Локомотив Миранчук
Сегодня, 08:24
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5
(1)
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
О поганых ни слова, даже не рассматривал. satisfied

как же так?..он явно назвал Зенит.....
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 08:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
О поганых ни слова, даже не рассматривал. satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Все питерские гнали на Спартак, а, как оказалось, именно они переманивали Миранчука баблом. Клоуны. Да что там клоуны? Есть более точные слова...


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 08:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Агенты правят бал..
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"Убивают" молодых игроков эти агенты,со своими запросами, и выхода не видно.
Регистрация: 20.03.2014
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