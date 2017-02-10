Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о предложениях по полузащитнику Алексею Миранчуку. Напомним, игрок "Локо" отозвал заявление о расторжении контракта и 11 февраля полетит на сбор "красно-зеленых".– Во-первых, даже после окончания срока соглашения "Локомотив" получит компенсацию от новой команды Алексея – за его подготовку. Это по регламенту. Во-вторых, цена – это баланс спроса и предложения, и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии – ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?– Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба – да, "Зенит" и "Краснодар" предложили лучшие условия.