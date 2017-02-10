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На базе "Луча-Энергии" из-за долгов отключили электричество
Базу "Луча-Энергии" за неуплату отключили от электроэнергии, по этой же причине не могут включить подогрев футбольного поля на стадионе "Динамо", чтобы подготовить его к весеннему сезону, передает "VL.ru".
"Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии, – сообщили в пресс-службе клуба. – Также не можем подключить подогрев поля стадиона "Динамо". Чтобы к ранней весне газон был зеленым, обычно подключаем отопление. Такая ситуация впервые произошла в нашей истории».
Сейчас футболисты "Луча-Энергии" завершают первый учебно-тренировочный сбор в Турции. Напомним, что долгое время энергетики были генеральным партнером команды, но год назад отказались поддерживать приморский футбольный клуб.
Долг "Луча-Энергии" составляет 108 тысяч рублей за декабрь и январь. Погасить долги клуб не может, так как счета заблокированы. Как сообщил ранее вице-губернатор Павел Серебряков, для разблокировки счетов необходимо 11 млн рублей. В скором времени, по заверениям чиновника, эти деньги должны поступить из внебюджетных источников.
"Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии, – сообщили в пресс-службе клуба. – Также не можем подключить подогрев поля стадиона "Динамо". Чтобы к ранней весне газон был зеленым, обычно подключаем отопление. Такая ситуация впервые произошла в нашей истории».
Сейчас футболисты "Луча-Энергии" завершают первый учебно-тренировочный сбор в Турции. Напомним, что долгое время энергетики были генеральным партнером команды, но год назад отказались поддерживать приморский футбольный клуб.
Долг "Луча-Энергии" составляет 108 тысяч рублей за декабрь и январь. Погасить долги клуб не может, так как счета заблокированы. Как сообщил ранее вице-губернатор Павел Серебряков, для разблокировки счетов необходимо 11 млн рублей. В скором времени, по заверениям чиновника, эти деньги должны поступить из внебюджетных источников.
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