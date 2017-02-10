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Виктор Панченко: Кирилла в "Локомотиве" точно не будет

Директор селекционно-аналитического департамента "Локомотива" Виктор Панченко рассказал о вариантах продолжения карьеры своего сына Киррила, который принадлежит ЦСКА, но выступает за "Динамо" на правах аренды.

"В "Локомотиве" Кирилла зимой точно не будет. "Динамо" или ЦСКА – шансы 50 на 50. Все решится до 14 февраля", – цитирует Панченко-старшего "СпортFM".
Теги: Панченко Локомотив
Сегодня, 08:59
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