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Федор Чалов: не пошел бы в клуб ФНЛ ради игровой практики
Форвард ЦСКА Федор Чалов сообщил, что не перешел бы в клуб ФНЛ ради получения игровой практики.
"Я буду стараться попасть в состав и биться за место в основе. Если так получится, что придется покинуть команду ради получения игровой практики, то в любом случае не хотел бы уходить в клуб ФНЛ. Рассматривал бы предложения из Российской футбольной премьер-лиги или Европы.
В будущем хотелось бы поиграть в топовом европейском чемпионате. Чего скрывать, это мечта любого мальчишки, который занимается футболом. Мне нравится любой турнир из большой пятерки: Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. И тут даже не важен будет клуб, главное поиграть в таком чемпионате.
Я бы не поехал играть в Китай, даже думать об этом не хочу. Футбол всегда будет для меня на первом месте. Хотя не исключаю варианта, что после приглашения многих звезд, уровень турнира заметно вырастет", - цитирует Чалова ТАСС.
"Я буду стараться попасть в состав и биться за место в основе. Если так получится, что придется покинуть команду ради получения игровой практики, то в любом случае не хотел бы уходить в клуб ФНЛ. Рассматривал бы предложения из Российской футбольной премьер-лиги или Европы.
В будущем хотелось бы поиграть в топовом европейском чемпионате. Чего скрывать, это мечта любого мальчишки, который занимается футболом. Мне нравится любой турнир из большой пятерки: Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. И тут даже не важен будет клуб, главное поиграть в таком чемпионате.
Я бы не поехал играть в Китай, даже думать об этом не хочу. Футбол всегда будет для меня на первом месте. Хотя не исключаю варианта, что после приглашения многих звезд, уровень турнира заметно вырастет", - цитирует Чалова ТАСС.
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