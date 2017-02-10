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Федор Чалов: не пошел бы в клуб ФНЛ ради игровой практики

Форвард ЦСКА Федор Чалов сообщил, что не перешел бы в клуб ФНЛ ради получения игровой практики.

"Я буду стараться попасть в состав и биться за место в основе. Если так получится, что придется покинуть команду ради получения игровой практики, то в любом случае не хотел бы уходить в клуб ФНЛ. Рассматривал бы предложения из Российской футбольной премьер-лиги или Европы.

В будущем хотелось бы поиграть в топовом европейском чемпионате. Чего скрывать, это мечта любого мальчишки, который занимается футболом. Мне нравится любой турнир из большой пятерки: Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. И тут даже не важен будет клуб, главное поиграть в таком чемпионате.

Я бы не поехал играть в Китай, даже думать об этом не хочу. Футбол всегда будет для меня на первом месте. Хотя не исключаю варианта, что после приглашения многих звезд, уровень турнира заметно вырастет", - цитирует Чалова ТАСС.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 09:51
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(2)
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
и в Китай бы он не поехал и в ФНЛ бы не перешел,одним словом балабол...
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а если бы не кризис у гнидера, ты получивший игрового времени на 20минут за весь сезон .никому не нужен из рпл? писдеть легко


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 10:39) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ну в Реал за игровой практикой переходи. Ой, да ты же... ИМ НАФИГ НЕ НУЖЕН! laughing
Регистрация: 30.05.2015
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